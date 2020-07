Joazhiño Arroé no tiene problemas en mostrar su felicidad en La Victoria: “Con él estoy jugando de extremo o de ‘8′, cuando utilizamos el 4-3-3″. Él es Mario Salas, quien ya le hizo algunas sugerencias sobre su desempeño en el campo (por ejemplo, arrancar desde fuera y hacer diagonales). El volante de Alianza Lima habló con El Tridente Depor de esta nueva etapa en el barrio y, por supuesto, de la Selección Peruana.

“Estoy bastante cómodo y entusiasmado con el modo de juego del ‘profe’ (Salas), que seguramente fue el que potenció a los jugadores de Cristal. Sacó la mejor versión de Herrera y Costa. Ojalá que suceda lo mismo en Alianza y nos permita llegar a un nivel tan alto y cumplir el sueño de la selección”, mencionó Joazhiño.

Arroé, a su vez, indicó que “he hablado con el ‘profe’ Mario y me dice que arranque de extremo pero que me meta al medio. Conversó conmigo y me dijo que con la capacidad que tengo y el cambio de ritmo, me hará bien arrancar de afuera y pedir la pelota hacia dentro”.

Cuando se le consultó qué pizarra prefería -la de Mario Salas o Pablo Bengoechea-, el mediocampista de Alianza Lima fue claro: “No me gusta que me pregunten qué estilo de juego prefiero, porque respeto el de ambos entrenadores. Sin embargo, tengo que reconocer que con el ‘profe’ Mario me siento más cómodo”.

El reto de la Copa Libertadores

Tomando en cuenta que se perdió ante Nacional de Uruguay y Racing de Argentina en el inicio de la Copa Libertadores, el cotejo con Estudiantes Mérida es determinante. Esto señaló Arroé: “Vamos a ir paso a paso. No quiero ser pesimista, pero si nos toca pelear (al menos) por un cupo a la Copa Sudamericana, este partido que viene es muy importante”.

Ahora, ‘Joa’ hizo una reflexión del por qué a los clubes peruanos le cuesta tanto en torneos internacionales. “Los equipos le dan poco nivel a sus categorías menores, ya sea desde su enseñanza, la alimentación o la infraestructura. Eso influye después, en donde por ritmo son superiores (rivales)”.

Finalmente se refirió a ese WhatsApp que aún no llega desde La Videna: “Lamentablemente en mi carrera me ocurrieron cosas que no me esperaba. En tres años tuve dos lesiones fuertes en la tibia y peroné y eso me termina estacando los sueños”.