El uso del VAR sigue siendo noticia en nuestro país. La primera final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional fue el partido que marcó el estreno del sistema de videoarbitraje y en lugar de ser una ayuda resultó ser, para uno de los protagonistas, perjudicial. Para su implementación y uso en nuestro fútbol se necesitó menos de una semana.

¿Cuánto tiempo se tardó el VAR en llegar a otros países? Es la pregunta que hoy muchos se hacen luego de escuchar a Diego Haro declarar, hace un mes, que utilizar el VAR en la final de la Liga 1 era “imposible”. En noviembre el árbitro (quien fue el juez principal para manejar el VAR en la primera final en Juliaca) dijo que para implementar el uso del videoarbitraje se necesitaban una serie de requisitos, los mismos que sí se han cumplido en los países que hoy lo usan.

“Primero tienes que mandar pedido a IFAB (International Football Association Board), mediante FIFA, para que vengan a Perú y te muestre el protocolo que hay que seguir. Son aproximadamente entre 6 meses u 8 meses de preparación constante a los árbitros. Luego, antes de culminar el curso, se hace un pequeño torneo con categorías inferiores, puede ser sub 15, sub 17, sub 18 o sub 20. Una vez aprobado todo se le da la licencia al país", dijo el referí.

Todo lo que ha señalado Diego Haro se cumplió en Chile, Colombia, México, Estados Unidos y los países de Europa que usan el VAR. Todos ellos demoraron de un año y medio a dos para su implementación y capacitación previa, al margen del alto costo para instalarlo y darle uso.

EL VAR EN COLOMBIA

Por ejemplo en Colombia, que acaba de estrenar el VAR en la final de su campeonato; para ellos, los árbitros se sometieron a varias capacitaciones teóricas y prácticas organizadas por la Federación y la FIFA. El diario el Universo informó que ese país cuenta con 24 jueces formados para trabajar, tanto en la cabina como en el campo de juego.

As de Colombia informó que FIFA dio el aval a la Federación colombiana para que implemente el sistema luego de una evaluación de manera offline -que nunca incidió en el partido- realizada el 24 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, en el encuentro Santa Fe-Deportivo Cali, válido por la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila II-2019.

“Ese día estuvo presente en el escenario el italiano Daniele Diana, en representación del área tecnológica de la FIFA, quien fue el encargado de revisar que todos los aspectos del VAR se cumplieran a cabalidad. El especialista realizó un informe, con conclusiones y algunas sugerencias al término del encuentro. Asimismo, el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el pasado domingo se jugó la primera final de la Liga Águila, recibió una certificación de parte de la FIFA e IFAB para la utilización del VAR. Y previo a ese encuentro se realizó una capacitación a los jugadores”, informó el diario.

EN MEXICO

En México primero se ensayó con el VAR en la final sub-13 que enfrentó a Morelia vs León en 2018, en el Nemesio Díez y, como en el caso de Colombia y los demás países, fueron dos años dedicados a la capacitación e implementación.

El VAR se volverá a utilizar en la final de vuelta cuando se enfrenten Alianza Lima vs. Binacional en Matute. Pero su uso en la Liga 1 de 2020, está lejos todavía.

