Pedro Gallese atravesó momentos familiares complicados en los últimos días; sin embargo, tuvo el valor de salir a la cancha el domingo pasado y este miércoles para darlo todo en las dos semifinales de la Liga 1, de tal forma que ahora, Alianza Lima a un paso de ser campeón del Torneo.

En una publicación que realizó en sus redes sociales, el golero de Alianza Lima le dedicó el triunfo a su esposa y a sus hijos:

“Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia", escribió el jugador ‘blanquiazul’.

“Solo me queda trabajar mucho para recuperar la confianza que he dañado, estoy seguro que este mensaje te va a incomodar, pero quiere decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante de mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido y me ha impulsado a llegar donde estoy”, continuó.

“Este triunfo va dedicado para ti y a los bebes. La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo, te amo más que nada en este mundo”, finalizó.

Es preciso destacar que Alianza Lima se enfrentará ante Deportivo Binacional por la final de la Liga 1. Los duelos están programados para el domingo 8 de diciembre y el domingo 15 del mismo mes. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias y todos los goles por Depor.com.

