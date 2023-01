De madre peruana y padre francés, Pineau nació en Chile en enero de 2003. En su infancia, se mudó a Trujillo y allí empezó a practicar el fútbol. Llegó a Alianza Lima a los 12 años y desde entonces se formó en la cantera de la institución. Para la campaña del 2021, fue cedido en préstamo a la César Vallejo, club con el que debutó en la Liga 1. Pero, para la siguiente temporada, regresó a la escuadra íntima para afrontar el Torneo de Promoción y Reserva.

Sebastien destacó en dicha competencia y pudo campeonar con la escuadra blanquiazul, anotando el único gol de triunfo en la final frente a Ayacucho FC. Posteriormente, el técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas lo hizo debutar con Alianza en el equipo principal durante la victoria sobre Cienciano en la fecha 16 del Clausura.

Sus buenas actuaciones en las divisiones inferiores y en la reserva de Alianza llamaron la atención de las selecciones Sub 20 de Perú y Chile. En mayo del año pasado, por ejemplo, jugó con la bicolor en un amistoso contra la Sub 20 de Uruguay. El partido quedó igualado 1-1. No obstante, en los siguientes meses decidió aceptar el llamado del combinado chileno y, en setiembre, con la ‘Roja’ disputó los amistosos contra los equipos Sub 20 de Inglaterra, Australia y Marruecos.

En los Juegos Suramericanos Asunción 2022, llevados a cabo en octubre, también jugó por Chile y, a mediados del pasado mes de noviembre, participó en su último amistoso con la selección del país sureño ante la Sub 20 de Brasil, aunque solo estuvo en el campo 8 minutos, ingresando casi al final del complemento. En el segundo cotejo contra la ‘Canarinha’, permaneció en la banca.

Sebastien Pineau compartiendo imágenes de su entrenamiento con la Sub 20 de Perú. (Foto: FPF)

Optó por la bicolor

Ese mes de noviembre fue un parteaguas, porque, días después de su estancia con la Sub 20 de Chile, Ovación lanzó la noticia de que el joven artillero había decidido defender a la bicolor. “Luego de pensarlo y conversarlo bien con su familia, el delantero Sebastien Pineau tomó la decisión, finalmente, de jugar por Perú. Concentrará con la selección Sub 20 peruana con miras a los amistosos ante Uruguay y Colombia en nuestro país”, expuso el medio.

Y así fue. El periodista Gerson Cuba publicó una imagen en la que se observa a Pineau en la Videna con la indumentaria de la ‘Rojiblanca’ observando el duelo entre Perú y Uruguay, que se desarrolló el 10 de diciembre y que culminó empatado 2-2. Luego, el entrenador de la Sub 20 nacional, Jaime Serna, anunció la lista de convocados para el microciclo número 11, de cara al Sudamericano Sub 20 2023, y entre los llamados estaba el nombre de Sebastien.

El mismo Pineau ha estado compartiendo imágenes de sus entrenamientos con la bicolor en sus redes sociales y tiene un apartado de historias en su cuenta de Instagram, en donde se pueden observar fotografías de su paso en la selección peruana Sub 20. Hay una foto, incluso, con Gianluca Lapadula y otra con su compañero Catriel Cabellos, la gran joya del Racing de Argentina, que también ha decidido jugar por la ‘Rojiblanca’.

¿Por qué Pineau ha optado por defender al cuadro inca? Prácticamente, toda su vida vivió en Perú, ese habría sido uno de los factores. Además, en los últimos 4 partidos que disputó con la selección Sub 20 de Chile, incluyendo los que se realizaron en los Juegos Suramericanos, fue suplente, aunque siempre ingresó durante el segundo tiempo. No obstante, solo tuvo 8 minutos en el primer duelo contra Brasil y, en el segundo, su técnico no lo consideró. En Perú, en tanto, el DT Jaime Serna ha declarado que “Pineau es una pieza clave para el equipo”, por lo que, en la bicolor, contaría con más oportunidades.

Recientemente, la Sub 20 chocó con la Reserva de Universitario de Deportes y el equipo nacional se impuso por 1-0 con gol de Pineau. Por lo pronto, la selección nacional tendrá un último amistoso este 12 de enero contra Bolivia antes de su debut frente a Brasil, el jueves 19, en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2023, que se celebrará en Colombia. Ante ‘La Verde’, todo indica, Sebastien estará presente.

Sebastien Pineau anotó el gol del triunfo en el partido contra la Reserva de Universitario. (Foto: Selección Peruana)

Su actualidad y proyecciones

Actualmente, Pineu se encuentra sin club, pues acabó su contrato con Alianza Lima. Sin embargo, los íntimos buscan retenerlo. El mismo José Bellina, gerente deportivo de la institución blanquiazul, le dijo a Ovación a fines de diciembre que “en el caso de Sebastien Pineu estamos en proceso de renovación”.

“No solo en su caso, sino en los jugadores jóvenes que tienen una línea de carrera. Mientras los años pasan y los objetivos de Alianza van creciendo, necesitamos que los chicos lleguen muy preparados al equipo de Primera. Algunos llegarán directo y otros tendrán que sumar experiencia para luego volver”, añadió. En caso de quedarse en el conjunto grone, Sebastien tendrá que competir por el puesto de delantero con Hernán Barcos, Pablo Sabbag y Aldair Rodríguez. O podría salir prestado a un equipo y luego volver.

El hecho es que el joven atacante destacó en el Torneo de Reservas y es una pieza importante en la Sub 20 de Jaime Serna. Se proyecta como un jugador fundamental dentro de Alianza Lima y de la selección, un delantero que podría formar parte del tan ansiado recambio generacional que necesita el equipo dirigido por Juan Reynoso. Tiene lo necesario para seguir resaltando en el fútbol peruano.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.