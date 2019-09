Los equipos que Felipe Rodriguéz piensa que pelearán el campeonato junto a Alianza Lima

El volante uruguayo que llegó a Alianza Lima se ha acoplado perfectamente al juego de Pablo Bengoechea y, durante una entrevista con RPP afirmó que se encuentra en su mejor momento desde que pisó tierras peruanas.

"Ahora es mi mejor momento en Alianza Lima. Al inicio no hice pretemporada y eso te complica dentro de la cancha, creo que ahora es cuando mejor me siento. El entrenador me ha dado la confianza para sentirme cómodo jugando con dos puntas o con una", confesó el futbolista.

Por otro lado el jugador también habló sobre los clubes con los que piensa que disputarán el campeonato a fin de año. "Hay muchos equipos peleando arriba. Veo bien a Sporting Cristal, Universitario y Melgar tiene un juego vistoso y por otro lado también está Huancayo que arrancó arriba", sostuvo el futbolista.

Cabe destacar que los íntimos lograron un triunfo ante Ayacucho FC, la última fecha del Clausura, con goles de Adrián Balboa y Joazinho Arroe. De esta forma el elenco que dirige Pablo Bengoechea ocupó el segundo lugar de la tabla de posiciones.

