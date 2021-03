Alianza Lima sorprendió esta semana con la contratación de Wilmer Aguirre como su nuevo delantero de experiencia para esta temporada. El equipo íntimo busca tener una mezcla de juventud y trayectoria en el plantel para ascender a la Liga 1. Por esta línea, entró a la lista de posibles fichajes el nombre de Erick Delgado, quien fue arquero de Cantolao.

“Yo solamente dije que ‘no era un mal reto’ pero no he hablado con nadie de Alianza Lima. Es algo que salió en un periódico pero yo no sé nada más. Es totalmente falso, yo no me regalo a nadie”, dijo a ‘Las Voces del Fútbol’.

El guardameta, a su vez, mencionó que “la gente dice de que he sido irrespetuoso, desde que tengo uso de razón siempre fui respetuoso con Alianza Lima. Sería incapaz de hablar mal de ellos, mi familia está vinculada al club y no puedo ser esquivo”.

Asimismo, el portero aseguró que en el momento que tenga un acercamiento con la institución blanquiazul dará a conocerlo. “Cuando tenga algún acercamiento por parte de Alianza Lima voy a responder si me gustaría o no. El reto no es malo, su descenso es algo difícil de creer pero de ahí en más ellos sabrán qué les conviene”, dijo.

Asimismo, el ‘1′ habló sobre su actual estado en la campo. “Yo te diría que soy un mejor arquero que antes. Hoy me siento físicamente mejor. Cuando salí el 2002 tenía ganas de comerme al mundo. Es muy fácil llegar pero el problema es mantenerse. Debuté y nunca paré”, dijo.

En tanto, sobre su retiro aseguró que “no quiero ponerme una fecha pero siempre quise jugar hasta los 40 y aún tengo fuerzas. En ese momento veré si sigo o no pero creo que un par de años más. Uno debe saber cuando dar un paso al costado”. Hasta el momento, son cuatro los arqueros con los que cuenta Alianza Lima: Steven Rivadeneyra y los juveniles Franco Saravia, Massimo Sandi y Ángel de la Cruz.

