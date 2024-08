Tras la derrota en el clásico frente a Universitario de Deportes, Alianza Lima consiguió dos triunfos al hilo que lo colocó en la punta del Torneo Clausura y también ya presentó a Mariano Soso, su nuevo técnico para lo que resta de la temporada, quien llega para reemplazar al colombiano Alejandro Restrepo. En medio de este momento, el defensa Erick Noriega, quien llegó a La Victoria para reforzar al equipo en este segundo semestre, habló sobre la llegada del técnico argentino y las primeras sensaciones que dejó en las prácticas.

“El ‘profe’ (Mariano Soso) estuvo en el entrenamiento hoy (ayer) y desde el primer minuto se vio que va a ser bastante intenso”, dijo Erick Noriega en entrevista con L1 MAX. “Él viene con el objetivo de ser campeón, a pesar que es muy cuidadoso con lo que dice”, añadió el futbolista que jugó en Comerciantes Unidos la primera parte del año y tuvo un paso por Japón -país donde nació- en los inicios de su carrera.

Además, también tuvo palabras para Alejandro Restrepo, quien lo recibió en su llegada a Alianza Lima. “Él y su comando técnico me hicieron muy fácil la adaptación. Me sumaron mucho. Su seguimos con línea de tres al fondo, me parece bien, porque ya estamos acostumbrados”, comentó. “Fue triste su salida. Pero teníamos que voltear la página rápido y Alianza no tiene chance de perder tiempo pensando en otra cosas. Ahora el equipo está muy bien y motivado”, expresó.

Situación con el ‘Orejas’

Erick Noriega protagonizó un encontrón con Edison Flores al momento del segundo gol de Universitario de Deportes, en el duelo jugado en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Torneo Clausura; sin embargo, el futbolista de Alianza Lima aclaró la situación: “Lo que pasó con (Edison) Flores fue calentura del partido. Yo grité un saque de meta que gané y ‘Oreja’ lo tomó personal. Y cuando hicieron el gol, me lo gritó en la cara. Pero son cosas del fútbol, nos pedimos disculpas los dos”, explicó.

Edison Flores le gritó el gol a Erick Noriega en el clásico. (Foto: Difusión)

Sobre la selección

El defensa blanquiazul aseguró que trabaja para volver a una convocatoria de la Selección Peruana, recordemos que fue llamado por Jorge Fossati en los amistosos de marzo, tras su buen desempeño en el Preolímpico Sub-23. “Siempre me veo en la convocatoria, es algo que tengo bastante claro y si hago las cosas bien, se puede dar”, comentó el jugador íntimo, quien aseguró que puede desempeñarse en distintas posición: “Yo siempre estoy dispuesto a jugar en la posición que me necesiten. En Japón incluso jugué de lateral y hasta de delantero he jugado”, manifestó.

Finalmente, Erick Noriega indicó que siempre escucho las palabras que gente con mayor trayectoria para seguir creciendo en su carrera. “Me gusta escuchar consejos de personas experimentadas. Hernán Barcos siempre me aconseja, en la Sub-23 escuché mucho a ‘Chemo’ (Del Solar), y eso me sirve para mejorar día a día”, señaló.

Erick Noriega debutó en la Selección Peruana con 22 años. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a ADT por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m., se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





