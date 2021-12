Tuvo una gran temporada 2021 con Deportivo Municipal y, ahora, espera con ansias la posibilidad de regresar a su amado Alianza Lima. Erinson Ramírez maneja varias ofertas para la próxima temporada, aunque no por ello descarta volver a defender la camiseta blanquiazul.

Incluso, su confeso hinchaje por el cuadro de La Victoria hace que sueñe con un posible retorno al Alejandro Villanueva. Sin embargo, sabe que para que ello se realice, deberá tener primero una llamada formal proveniente de las oficinas de Matute, indicando que desean contar con él.

“A pesar de que soy jugador de otro equipo, todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. No sé si volveré, es un tema que lo ve mi representante. Si me lo preguntan, yo sí quiero regresar porque soy hincha y daría la vida por el club. He tenido una buena campaña y al cuadro donde vaya, siempre voy dar el 100%”, sostuvo el jugador en diálogo con Match Deportivo.

En Municipal, Erinson Ramírez llegó a completar 21 encuentros en la Liga 1. En ellos, logró alcanzar siete anotaciones y cuatro asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más influyentes del cuadro de la comuna en 2021.

El pasado de Ramírez en Alianza Lima

Erinson Ramírez debutó de manera profesional en Alianza Lima, en 2016 bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera, obteniendo un título nacional (2017) y un subcampeonato (2018), cosa que buscará volver a pelear con un cuadro protagonista en la próxima temporada.

El atacante sabe que tiene una revancha personal con el club de La Victoria debido a las pocas oportunidades que tuvo cuando el joven deportista apenas sobrepasaba la mayoría de edad, por lo que no se descarta que pueda pegar la vuelta a Matute, aunque ello dependerá de la intención que podrían mostrar ambas partes de trabajar juntos.





