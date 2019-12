Con el optimismo de siempre, Pablo Bengoechea dio una conferencia a pocos días de la final que protagonizará Alianza Lima y Binacional en Matute. El técnico íntimo confía en darle vuelta al marcador para dar la vuelta olímpica en casa. Además, criticó la designación del árbitro argentino Patricio Loustau para el cotejo del domingo. Aquí sus mejores textuales.

- “Me parece la misma improvisación que lo anterior. Se eligió tener el VAR en un momento muy difícil, cuando no teníamos árbitros con experiencia dirigiendo el VAR”.

- “Nosotros pensamos en todas la hipótesis. 90 minutos es mucho tiempo, intentaremos por todos los medios. Vamos a presionar lo más alto, para tener la pelota y tratarla bien. Hay que tener la paciencia suficiente para crear jugadas de gol. Somos un equipo que creamos goles y convertimos”.

- “Los futbolistas son los mismos, no hay mucha diferencia. A mí no me gusta inventar. El gran cambio sí es que si hacemos un gol a los cinco minutos, a los 30 minutos seguiremos buscando el otro. Tenemos que jugar los 90 minutos con el mismo ritmo. Después del primer gol, hay que tener cuidado para no recibir goles. No tenemos otra situación”.

- “Vamos a salir desde el minuto uno con todo”.

- “Los verdaderos capitanes del equipo son Cachito, Cruzado, Butrón, Tomás Costa, etc. Aldair fue criado en Alianza y le damos la posibilidad de cargar esta distinción”.

- “Se nos ha hecho larga la semana”.

- “Si salimos campeones, vamos a recibir elogios desmedidos. Yo tengo la suerte de estar frente al grupo y que ellos defiendan a la institución. Han entendido lo que es defender a Alianza”.

- “Yo no tengo cábala, no tengo ningún problema. El buzo que nos daban en Alianza era el mismo. Te dan un buzo para todo el año”.

- “Sigo creyendo en la planificación, si uno improvisa no sale bien. Yo me pongo en el lugar de los árbitros”.

- “Si no hacemos goles, vamos a querer que el partido dure hasta las ocho de la noche”.

- “Yo creo que hubo muchas improvisaciones. Esa es la palabra, es la que más se adapta. Yo no mido por el resultado, sino por lo que entregan los muchachos. Termina el partido e igual nos vamos a abrazar, porque todos dimos todo”.

Alianza Lima vs. Binacional: Patricio Loustau será el árbitro del encuentro.

