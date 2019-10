El trabajo en el que pone énfasis Diego Osella, técnico de Melgar, para no caer sorprendido ante Alianza

Alianza Lima visitará a FBC Melgar en Arequipa. La última vez que los íntimos visitaron el estadio de la UNSA clasificaron a la semifinal del Torneo 2018, tras vencer a los 'rojinegros' en la tanda de penales. Este domingo, los dirigidos por Pablo Bengoechea buscarán repetir la historia (un triunfo) para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

Diego Osella, director técnico del cuadro arequipeño, sabe que este encuentro es vital para ambos equipos. "Si nosotros ganamos, nos metemos de lleno en la pelea, si ellos (Alianza Lima) ganan se quedan más cerca aún del líder. Pero si ellos se pierden, el objetivo que tienen se alejaría aún más" declaró para GOL PERU.

En ese marco, el DT de Melgar reconoció que su escuadra pone énfasis en el trabajo con el balón parado, teniendo en cuenta el poderío de Alianza Lima en este aspecto, gracias al trabajo de Pablo Bengoechea.

"Hay penales grandes como una casa que no nos cobran. Todos los entrenadores hablamos más de los árbitros que del juego. Si pasa algo extraño, no me sorprenderá. Ya lo vimos todo", agregó Osella, en una entrevista anterior.

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán este domingo a partir de las 3:30 p.m. por la Fecha 13 el Torneo Clausura. El partido será transmitido por la señal de GOLPERU, pero podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

Foto/video: América TV

