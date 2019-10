La esperada respuesta de Pablo Bengoechea a Ángel Comizzo

Tras el triunfo del domingo ante Melgar en Arequipa, que acabó ubicando a los íntimos en la punta del Torneo Clausura, Pablo Bengoechea brindó conferencia de prensa. El entrenador de Alianza Lima expresó su tranquilidad con respecto a ser los nuevos punteros del Torneo Clausura y respondió a las declaraciones de Ángel Comizzo.

El último fin de semana, el DT de Universitario de Deportes brindó unas polémicas declaraciones en conferencia de prensa sobre Alianza Lima y Pablo Bengoechea tras empatar con Academia Cantolao. "Yo lo único que digo es que yo no ni ando llorando ni maric*** por los rincones" expresó el entrenador de Universitario de Deportes.

Pablo Bengoechea no dudó en responder de manera contundente a Ángel Comizzo: "Yo simplemente no le doy importancia, no me gusta continuar con la polémica. Ese tipo de declaraciones me dan risa. Para mí no es importante. No me siento aludido por lo que dijo, para nada estoy así" expresó el entrenador 'blanquiazul'.

"Yo simplemente estoy concentrado en poder ganar los partidos que vienen, como siempre dije, todos los partidos son difíciles y no nos podemos confiar. El equipo viene trabajando de buena manera y el sábado esperamos que el hincha también continúe apoyando" concluyó Pablo Bengoechea.

Alianza Lima volverá a la cancha el sábado a partir de las 8:00 p.m. para enfrentar a Alianza Universidad. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de GOLPERU, pero recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.



Foto/video: América TV

