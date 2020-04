Pablo Bengoechea sonó como para tomar un cargo administrativo en Peñarol hace unos días. Sin embargo, no es la única posición en la que quieren ver al extécnico de Alianza Lima en el cuadro Auringero. Federico Magallanes, exfutbolista con una reconocida trayectoria en Uruguay, se animó a vocearlo como entrenador de uno de los equipos más populares de ese país, destacando sus virtudes sobre las del actual estratega del clásico rival de Nacional de Montevideo.

“Bengoechea tendría que estar. Pablo es un ídolo, ¿cómo no va a estar? Ahora mismo, debería ser el entrenador de Peñarol porque, lamentablemente, Diego Forlán es un gran jugador, pero no tiene el carisma de Pablo para dirigir. La verdad, Peñarol ahora mismo no está andando bien, no sé cómo va a terminar la historia. Este corte le vino bien. Pintaba mal la cosa y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice", sostuvo el exjugador de Real Madrid en diálogo con Sport 890 de Uruguay.

Pablo Bengoechea no salió como hubiera querido de Alianza Lima

Pablo Bengoechea dejó Alianza Lima antes de la para del Torneo Apertura al considerar que su mensaje no era escuchado por los jugadores del plantel blanquiazul. La estrecha relación del entrenador con Peñarol (donde es ídolo) aumentaría sus posibilidades de tomar el cargo, aunque se desconoce si tiene la intención de asumir ese rol o continuar dirigiendo.

Tras conseguir el título nacional con los blanquiazules en 2017, ‘Bengo’ llega con un cartón importante para tomar las riendas del equipo aurinegro. ¿Reemplazará a Forlán o tomará un cargo administrativo?

