“Nos faltaría incluir tres o cuatro jugadores más”, afirmó Miguel Ángel Russo

A pesar de las muchas incorporaciones que realizó Alianza Lima esta temporada, Miguel Ángel Russo está convencido de que necesita incluir a su plantilla, por lo menos, cuatro jugadores más, pensando en la participación del club en la Copa Libertadores y en la Liga 1.

“Nos faltarían tres o cuatro jugadores más, para mi gusto, por el tema que jugamos una Copa Libertadores. Pero tenemos un problema de programación. No hay recuperación. Lo digo siempre, porque no debemos dejar de pasarlo por alto”, afirmó Miguel Ángel Russo.

Ojo a un detalle. Alianza Lima no ha cerrado completamente la posibilidad de fichar a más futbolistas para afrontar la primera mitad del año. La directiva íntima continúa analizando esa posibilidad, priorizando la economía del club.

Por otro lado, el estratega de Alianza Lima confía en que su escuadra mejorará los errores que mostró precisamente en la derrota ante Sporting Cristal. Los íntimos cayeron en el Estadio Nacional, con un tanto de Fernando Pacheco.

“Vamos a trabajar en el orden. Necesitamos buscar los espacios. Por momentos, fuimos muy estáticos. No me gusta el pelotazo. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo. Pero ya no podemos achicar el tiempo”, concluyó Miguel Ángel Russo.

