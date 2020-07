Esta mañana, a través de sus redes sociales, Alianza Lima envió un mensaje de despedida para Federico Rodíguez, delantero uruguayo que decidió dar un paso al costado por temas personales que lo obligan a partir rumbo a su país natal, junto a su familia, lo más pronto posible.

Se sabe que la decisión del jugador estaba tomada desde hace algunas semanas, sin embargo, la directiva íntima intentó negociar con él para ver si cabía la posibilidad de que vuelva luego a Lima y continúe peleando junto al equipo que dirige Mario Salas, sin embargo, las conversaciones no fueron fructíferas.

Durante una entrevista con UCI Noticias, el delantero charrúa contó cómo es que se dieron las cosas y aseguró que le gustaría volver a vestir la camiseta del cuadro blanquiazul en un futuro. “Alianza Lima se acercó a mí para ver si estaba la posibilidad de que pueda volver después de que resolviera mis problemas en Uruguay y al final no llegamos a un acuerdo así que me voy definitivamente”, señaló.

“Me hubiese encantado volver a Alianza para seguir intentando dar todo. No cierro las puertas a volver, estuve muy bien, es un club hermoso, me encantaría, pero no siempre depende de uno”, continuó.

Cabe precisar que las fronteras continúan cerradas a causa del coronavirus, de tal forma que el futbolista se encuentra a la espera algún vuelo que lo lleve hasta Uruguay. “Hablé con la embajada y vuelos humanitarios por el momento no va a haber, de línea está complicado. Dicen que tal vez a partir de mediados de agosto. Está complicado el tema, estoy esperando cualquier novedad, tratando de mantener la cabeza fría”, detalló.

