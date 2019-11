Federico Rodríguez llegó en julio a Alianza Lima por pedido expreso de Pablo Bengoechea, quien retornaba al club ‘blanquiazul’. El estratega de los ‘íntimos’ necesitaba a alguien que pueda igualar el desempeño de Mauricio Affonso, quien se marchó al fútbol sudafricano.

“Le agarré cariño al club en el poco tiempo que llevo. Es la primera vez que ganó un título. Y eso ya lo hace algo especial. Lo que que deseamos todos es el torneo nacional. Pablo es un gran entrenador, el fue el que me llamó para que viniera. Me dio mucha confianza y yo busco devolvérsela partido a partido. Cuando me llamó, me dijo que quería contar conmigo para poder conseguir la ‘punta’ del Torneo Clausura y luchar por el campeonato. Estoy muy agradecido con él", mencionó el delantero uruguayo esta tarde en una entrevista con GOLPERU.

Con respecto a su rendimiento, ‘Fede’ mencionó: “Mi rendimiento fue de menos a más. Más allá de los goles, yo me fijo en otras cosas. Como tratar de asistir, ayudar a la marca y, sobre todo, ayudar al equipo, que es el objetivo de todos. Me siento libre para jugar aquí en Alianza Lima”.

“Si bien fue bueno clasificar a la Copa Libertadores, personalmente aún no pienso en los equipos que podríamos enfrentar. Ahorita solo pienso en ganar a Sporting Cristal y poder salir campeón con Alianza Lima" concluyó Federico Rodríguez.

Alianza Lima se enfrenta a Sporting Cristal este domingo en el estadio Alejandro Villanueva a las 3:30 pm por la semifinal de ida del campeonato nacional.

Emanuel Herrera: el arma de Cristal ante Alianza Lima (27/11/2019)

