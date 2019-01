Alianza Lima: Felipe Rodríguez llegó a Perú para ser el nuevo refuerzo íntimo [VIDEO y FOTOS]

Con las maletas llenas de ilusiones, Felipe Rodríguez llegó a Perú para reforzar a Alianza Lima. El uruguayo de 28 años no dudó en posar con la camiseta íntima. El volante pasará exámenes médicos en las próximas horas. Luego (si no surge algún inconveniente) será oficializado por las redes del club blanquiazul.

“Estoy contento de estar acá. No puedo hablar mucho, porque tengo que firmar contrato. Pero anoche hablé con Gonzalo Godoy. Ayer me enteré de esto y traté de disfrutarlo con mi familia. No le di importancia al teléfono”, afirmó Felipe Rodríguez.

Es preciso señalar que el uruguayo viene de jugar en el Bolívar de Bolivia, en donde anotó 7 tantos en la última temporada. El uruguayo fue pedido por Miguel Ángel Russo, debido a su polifuncionalidad. Puede jugar de ‘10’, de extremo y hasta de lateral.

“Yo estoy bien. Estaba trabajando en Uruguay. Miguel es un técnico importante y con mucha trayectoria”, agregó Felipe Rodríguez en el aeropuerto Jorge Chávez, luego de ser abordado por la prensa local.

Por el momento, Alianza Lima continúa con sus entrenamientos en Chincha. Esto como parte de su pretemporada, con miras a su debut en la Liga 1 y Copa Libertadores.

“No investigué nada de Alianza Lima, porque sé lo que significa como institución”, concluyó Felipe Rodríguez.