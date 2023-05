Fernando Salazar, gerente general de Alianza Lima, se refirió al tema arbitral, origen de la polémica en los últimos días, debido a su incidencia en los resultados del cuadro íntimo y de su escolta, Universitario, en la lucha por el Apertura. El también administrador temporal del cuadro blanquiazul dio su opinión sobre la pronta implementación del VAR en la Liga 1, la misma que cuestionó al advertir que el torneo aún cuenta con escenarios que padecen de condiciones mínimas para el fútbol profesional, razón por la que una apuesta tecnológica como el video arbitraje en ese tipo de cancha le parece “poco creíble” y todo un “desafío”.

“Nosotros que participamos en la Liga 1 tenemos la ventaja de ser una institución consolidada, con 122 años de historia y venimos haciendo las cosas bien. El problema es que en sí, la Liga tiene muchas oportunidades de mejora, entonces para nosotros es importante e interesante participar, ser líderes y vamos camino a ser tricampeones. Es cierto que nuestra competencia deja de ser el torneo local y comenzar a ver cómo estamos nivel regional e internacional. Entonces, hay muchas cosas que en la Liga se pretenden hacer y cuestan trabajo. El tipo de canchas en las que se juegan, los camerinos que uno encuentra cuando va a provincias, ahora la implementación del VAR que se está pensando, lo cual resulta ser un desafío porque si te pones a pensar cómo poner un VAR en campos donde todavía no hay agua, donde no hay un buen sistema, incluso, de entrenamiento, donde no tienes ni siquiera una seguridad a nivel de tribunas. Poner un VAR así para nosotros se nos hace poco creíble” , afirmó Salazar en una entrevista exclusiva para Depor.

Salazar también respondió a la pregunta sobre los últimos fallos arbitrales, justo en una fecha decisiva para la ‘U’ y Alianza Lima. “Yo la verdad pienso que cada quien está en su derecho de comentar lo que considera, pero nosotros no podemos opinar sobre el arbitraje porque muchas veces nos hemos visto perjudicados con eso, y también es materia de reflexión. Nosotros también hemos levantado nuestra voz de protesta cuando nos hemos visto perjudicados con algún arbitraje, pero lo importante aquí es que se encuentre el sentir de la oportunidad de mejora, y no solamente de la crítica destructiva, nosotros de donde nos toca observar, creemos de que hay un trabajo de mejora en el arbitraje en el Perú en general, esto es algo le compete a la CONAR, pero también nosotros somos de la idea de que no podemos estar solamente quedándonos con la crítica. Si nosotros no traemos propuestas de mejora a nivel del sistema del fútbol peruano, nos vamos a quedar siempre con lo mismo. Que traigan terna extranjera, que lo que tenemos acá no sirve; la verdad que eso no construye”, concluyó.

