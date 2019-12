A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, Alianza Lima, a través de sus redes sociales, ha hecho oficial la salida de José Guidino, quien tras dos temporadas en La Victoria, no ha sido tomado en cuenta para la campaña 2020.

El defensor de 23 años no logró entrar en los planes de Pablo Bengoechea para la próxima temporada. En el tiempo que estuvo vistiendo la camiseta de Alianza Lima, el ex del Deportivo Muncipal no logró la continuidad deseado y le ha tocado decir adiós.

El club íntimo ha despedido a Guidino en sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que destaca su profesionalismo y entrega en su etapa como blanquiazul.

“¡Gracias por todo tu profesionalismo, @joseguidino25! Alianza Lima será tu casa siempre”, publicó el último subcampeón peruano en un post que no tardó en hacerse viral.

De esta forma, José Guidino se ha convertido en la tercera baja confirmada en Alianza Lima. Felipe Rodríguez y Rodrigo Cuba habían dicho adiós hace unos días.

Se espera que en los próximos días, Alianza Lima anuncie la llegada de los fichajes de Alberto Rodríguez y Alexi Gómez.

El post de Alianza Lima para despedir a Guidino.

