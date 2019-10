Alianza Lima figura entre los equipos más goleados del campeonato

No hay duda de que el ataque que Pablo Bengoechea formó en Alianza Lima está funcionando, y bien. Sin embargo, los íntimos no pueden proyectarse a ser campeones a fin de año si su defensa no logra consolidarse.

Los 'blanquiazules' han recibido 17 goles en lo que va del Torneo Clausura y se convirtieron en uno de los clubes más goleados, solo por detrás de Alianza Universidad (18), Cantolao (19) y Deportivo Municipal (18).

En total, a lo largo del torneo Alianza Lima ha recibido 41 goles y ocupa el quinto lugar entre los equipos que han sufrido más anotaciones en lo que va del año, solo por detrás de San Martín (46), Pirata FC (44), Sport Boys (44) y Deportivo Municipal (42).

Alianza Lima visitará a Melgar en Arequipa el domingo 27 de octubre, por la Fecha 13 del Torneo Clausura. Bengoechea tiene tiempo para corregir los errores en la defensa del elenco 'blanquiazul' y ganar los tres puntos en disputa.

