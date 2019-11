Alianza Lima y Binacional empataron sin goles en Juliaca, luego de un duelo complicado, donde se generaron las situaciones de gol, pero se tuvo poca efectividad. Este resultado sorprendió a más de uno, especialmente a los panelistas de Fox Sports Radio Perú, que tenían al ‘Poderoso del Sur’ como favorito, a pocas jornadas de culminar el Clausura.

“Hoy Binacional no apareció, porque no estuvo el equipo que desgasta a sus rivales en Juliaca, que mueve la pelota de un lado a otro, que te ataca por derecha, por izquierda, es punzante, no apareció ese Binacional. Hoy tenía que estar ese plantel contundente, que va y pone sus condiciones de local, con altura a 3,800 m.s.n.m. y con el fútbol que debió tener”, sostuvo Flavio Maestri en Fox Sports Radio Perú.

Si bien destacó algunos aspectos del planteamiento blanquiazul, no dudó en exponer los errores que tuvo Alianza en el campo. “Alianza Lima no fue el rival que te desgastó, que te corrió todo el partido, que hizo una marca constante (cosa que no hizo). Los íntimos aprovecharon las oportunidades que tuvo en contra, los penales, pero Binacional hoy no demostró ser el equipo que merecía ser campeón ganando el Clausura”, agregó Maestri.

Flavio Maestri habló sobre el empate de Binacional y Alianza Lima. (Video: Fox Sports)

► Alianza Lima vs. Binacional se miden en Juliaca por la fecha 15 del Torneo Clausura

Alianza Lima sumó un punto importante en Juliaca, sabiendo lo difícil que es jugar en altura. Pese a el resultado los favorece de cierto modo, Pablo Bengoechea sostuvo en conferencia que el objetivo siempre será sumar de a tres, aunque este empate los llevó nuevamente a la punta del Torneo Clausura.

El próximo encuentro de los blanquiazules será en Matute, frente a Sport Huancayo el viernes 15 de noviembre a las 8:00 p.m. Por su parte, Binacional visitará el Callao para medirse ante Sport Boys el sábado 16 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Miguel Grau.

Piloto de avión saludó a jugadores de Alianza Lima tras empate ante Binacional. (Video: Instagram)

► ¡La punta es blanquiazul! Tabla de posiciones y acumulada: resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura

► Viaje seguro: piloto de avión saludó a jugadores de Alianza Lima por el empate ante Binacional [VIDEO]

►Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal: los partidos que les restan rumbo al título del Clausura

► Así quedó la casa que empresario árabe hincha de Alianza Lima le regaló a niño peruano que estudiaba en la calle | VIDEO

► Periodista de Fox Sports Brasil presente en el Universitario vs. Ayacucho y realiza dura crítica al Monumental | VIDEO