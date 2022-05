En Alianza Lima no bajan los brazos en las negociaciones por fichar a Paolo Guerrero y ello fue confirmado por Salomón Lerner, quien dio detalles de lo que vienen siendo las conversaciones con el delantero nacional, quien actualmente se encuentra entrenando como ‘sparring’ en la Selección Peruana.

“Paolo Guerrero sabe que Alianza Lima es su casa. Ya hemos tenido conversaciones con él, el año pasado, pero se lesionó. En ese entonces, conversamos informalmente y, ahora, se ha retomado la conversación con el futbolista”, sostuvo el integrante del Fondo Blanquiazul, en diálogo con RPP.

Paolo Guerrero no tiene actividad de forma profesional desde el pasado 8 de octubre, fecha en la que la Selección Peruana venció por 2-0 a Chile en el Estadio Nacional. Tras este encuentro, el futbolista decidió concentrarse en su recuperación y despedirse del fútbol por algunos meses, siendo Alianza Lima su primera opción para volver al verde.

Esta noticia toma aún más peso con las revelaciones del ‘Depredador’, quien también contó de las charlas que se estaban dando con sus pares del conjunto de La Victoria para su regreso al cuadro blanquiazul “Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, inició el ‘9′ en conversación con la prensa.

La continuidad de Carlos Bustos también se puso en carpeta

Por otro lado, Salomón Lerner confirmó que la continuidad de Carlos Bustos, tras la goleada que River Plate le propinó a Alianza Lima, también ha sido uno de los temas que se tocaron en la interna, pero que la decisión final aún no se ha tomado, ya que deben hacerse algunas evaluaciones antes.

“Ya hemos conversado con Carlos Bustos, no sabemos si hoy nos vamos a reunir con él de manera presencial o por zoom. Quien decidirá la continuidad o no de Carlos Bustos será la gerencia de Diego Guerrero, el actual administrador, el Fondo Blanquiazul puede dar sugerencias pero no tiene ese poder de decisión”, finalizó.





