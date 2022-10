Alianza Lima derrotó a ADT, el último domingo, y consiguió dos objetivos: ganó el Torneo Clausura y clasificó a la final de los Play Offs. Guillermo Salas fue clave en ello, pues cogió un ‘fierro caliente’ y supo cómo encaminarlo hacia el objetivo trazado a inicios de año. Por ello, Fernando Farah -integrante del Fondo Blanquiazul- dio detalles de lo que sería el futuro del estratega nacional en el equipo íntimo.

“‘Chicho’ es de la casa y, por supuesto, que debería seguir. No hay dudas sobre eso, pero sí es una posición que queremos que marque la diferencia como director técnico para que sea uno de los mejores del mundo”, sostuvo el directivo del Fondo Blanquiazul en diálogo con Radio Ovación.

El presente de Alianza Lima le permitió ganarse un lugar en el partido decisivo y ello también fue destacado por Farah, quien resaltó la mano del DT nacional para encadenar una serie de encuentros con buenos resultados. ‘Chicho’ estuvo al frente del equipo en nueve compromisos, de los cuales ganó ocho y apenas perdió uno.

“Mucha satisfacción como todos los títulos de Alianza Lima, sobre todo con este ‘rush’ final, viniendo de atrás, ganando todo lo que se nos presentó con excepción de César Vallejo. Los jugadores demostrando y ‘Chicho’ con su sapiencia para lograr los resultados”, acotó.

Guillermo Salas enfocado en los Play Offs

Tras la salida de Carlos Bustos, Guillermo Salas consiguió 21 puntos de 24 posibles (87.5 % de efectividad), 20 goles a favor y cinco en contra, números envidiables que demuestran el buen trabajo que viene desempeñando el DT y que, a su vez, hicieron que se quede al mando del primer equipo hasta el final de la temporada.

Por otro lado, el director técnico de Alianza Lima se refirió a su futuro en la institución y aseguró que aún no ha conversado sobre este tema con la directiva. “Hasta ahora no he conversado nada sobre mi continuidad. Estoy enfocado en este campeonato y las dos finales que me quedan”, sostuvo en diálogo con GOLPERÚ.





