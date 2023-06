El último sábado, Alianza Lima derrotó 3-2 a Deportivo Garcilaso y, de esta manera, cerró con broche de oro su participación en el Torneo Apertura. Pese a la entendible alegría que existe en La Victoria por conseguir el primer objetivo de cara al tricampeonato, más de un integrante del plantel de Guillermo Salas tiene claro que ahora hay dos retos en el camino: el Clausura -debutan el próximo viernes 23, contra Atlético Grau- y seguir con vida en el plano internacional (buscarán el paso a los play offs de la Copa Sudamericana, cuando visiten a A. Paranaense). Entonces, Franco Zanelatto tomó la palabra y esto es lo que dijo sobre la actualidad blanquiazul.

“Si bien ganamos el Apertura, todavía no ganamos nada, no ganamos el objetivo principal y vamos a salir con más ganas que el Apertura. Los objetivos son claros. Todos sabemos que el objetivo a fin de año es el ‘Tri’ y no hablamos más de eso. Los objetivos son claros”, indicó el extremo blanquiazul, tras los entrenamientos.

A su vez, el delantero de Alianza Lima habló sobre el primer duelo en el Torneo Clausura: se medirán con Atlético Grau, en el Estadio Nacional (están arreglando el césped del Alejandro Villanueva): “Cuando fuimos a jugar allá (Piura) nos costó un montón, tienen buenos jugadores. Como nos costó ir allá a nosotros, les va a costar venir al Nacional”.

Con relación a la implementación del videoarbitraje para la segunda parte de la Liga 1 Betsson, el exjugador de Alianza Atlético manifestó que “no tengo mucho qué decir de eso, prefiero no entrar en detalles. Si viene el VAR y es para ayudar y mejorar, bienvenido sea”.

Cifras de recaudación históricas en Alianza Lima

Por otro lado, y saliendo del tema de pases, luego del compromiso con Deportivo Binacional, Alianza Lima superó el monto de 23 millones de soles, en taquilla (dejó en el camino a las cifras históricas del año pasado). Ahora, el registro aumentó, luego de los partidos como locales ante Atlético Mineiro y Deportivo Garcilaso. Entonces, alcanzaron los 25 millones.

Esta suma corresponde a los nueve partidos de Liga 1 Betsson, además de los tres encuentros de Copa Libertadores en Matute y la Tarde Blanquiazul. Aquí también se cuentan los duelos del equipo de fútbol femenino en el Estadio Iván Elías Moreno y la Noche Blanquiazul, donde las bicampeonas se midieron con Colo Colo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.