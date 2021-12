Gabriel Achilier fue contratado por Alianza Lima en los últimos meses del 2020. El ecuatoriano aterrizó en nuestro país para definir su futuro con la camiseta blanquiazul; sin embargo, se vio sorprendido con el descenso a la Liga 2. De inmediato, sus planes cambiaron y decidió negociar su préstamo a un club del extranjero.

Orense, club originario de Machala, fue el principal interesado en contar con sus servicios. Los ecuatorianos tocaron la puerta del cuadro victoriano y llegaron a un acuerdo para incluir al defensor en sus filas por toda la temporada 2021. Terminó el año futbolístico y Achilier deberá volver al Perú en el 2022 para cumplir el contrato que tiene con Alianza Lima.

Sin embargo, desde la institución norteña revelan que quieren seguir contando con él. Intentarán llegar a un acuerdo con los blanquiazules: “Estamos haciendo lo posible para que Gabriel se quede”, explicó Andrés García, técnico de Orense. “Tenemos que arreglar su situación con Alianza porque tiene un año más de contrato”, agregó.

El técnico de Orense, a su vez, dejó en claro que ve al exMonarcas Morelia fue uno de los principales referentes del plantel. “Siempre he mostrado mi admiración por él, para mí es un bastión importantísimo dentro de la plantilla, no me imagino una plantilla sin él por todo lo que nos da y sé que la dirigencia está haciendo todo lo posible”.

Gabriel Achilier consiguió asentarse como habitual titular en Oriense este 2021. Jugó 25 partidos y anotó cuatro goles. Fue expulsado en una sola ocasión.

Ahora, la llegada de Christian Ramos a Alianza Lima podría dar luces de lo que busca Carlos Bustos en su plantel. Gabriel, probablemente, no tenga espacio en la institución debido a que Pablo Míguez y Jefferson Portales, dueños de la zaga en el año, tienen definida su continuidad.





