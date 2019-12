Gabriel Costa no la pasa bien en tierras chilenas y el entorno del futbolista ha comenzado a escuchar diversas ofertas, ante el deseo del futbolista por no continuar en Colo Colo con miras al 2020. Inclusive, el volante de la Selección Peruana no se presentó al primer entrenamiento que realizó el ‘Cacique’ este viernes, bajo la dirección técnica de Mario Salas.

Aunque en Colo Colo no están dispuestos a dejar en calidad de “libre” a Gabriel Costa (tiene contrato hasta finales del 2022), el entorno del futbolista trabaja en la posibilidad de negociar un préstamo. Y en Alianza Lima están dispuesto a pagar por ello – sin cometer locuras -, para afrontar con mayor ilusión la Copa Libertadores 2020.

“Sí, Gabriel Costa es una posibilidad y es del agrado de Pablo Bengoechea. No podemos ahondar nada más al respecto, porque es un tema delicado. Pero sí hay interés del club”, confirmó un directivo de Alianza Lima, en diálogo con Depor.

Ojo a un detalle. Colo Colo no solo negocia el préstamo de Gabriel Costa. La dirigencia del ‘Cacique’ también busca la salida de más jugadores, a pedido de Mario Salas. Además, es conocida la incomodidad del exjugador de Alianza Lima para con los fanáticos del ‘Albo’, por los constantes hostigamientos.

Mientras tanto, en las próximas horas, se podría confirmar la contratación de Jospemir Ballón y Alexi Gómez a Alianza Lima. El volante llega procedente del fútbol chileno, mientras que la ‘Hiena’ no tuvo un buen paso por Melgar.

