Gabriel Leyes rompió su silencio y le dejó un contundente mensaje a Alianza Lima

A pesar de que tenía contrato y de la estima que le guardaban un sector de hinchas por regalar el ansiado título nacional, Gabriel Leyes negoció su salida de Alianza Lima y se marchó a Uruguay en silencio. De hecho, ni el mismo Pablo Bengoechea quiso entrar en detalles sobre el caso del delantero.

Ahora, lejos de Perú y con la convicción de continuar con su carrera en Uruguay, Gabriel Leyes rompió su silencio y explicó por qué se marchó del club íntimo por la puerta falsa.

“Yo lo hablé con Gustavo (Zevallos). Siempre tuve una muy buena relación con todos; se portaron muy bien conmigo como yo con ellos. Él me entendió lo que le planteé. Yo siempre dije que llegué para jugar fútbol, no para hacer prensa ni publicidad. Me fui sin ningún problema”, dijo Gabriel Leyes a El Comercio.

Ojo a un detalle. Gabriel Leyes dejó Alianza Lima a mediados del 2018, luego de meterse en el corazón de los hinchas, tras anotar dos goles decisivos en el choque ante Comerciantes Unidos. Con esos dos tantos, los íntimos rompieron con el maleficio de 10 años y levantaron el título nacional.

“Hacía un par de meses que ya lo había decidido. Me comprometí a que por más que estaba decidido a irme iba a seguir jugando lo mejor que pudiera. Y lo hice; hasta jugué un partido desgarrado contra Cristal”, agregó Gabriel Leyes.

Por otro lado, el delantero saludó a Alianza Lima por sus 118 años de vida institucional: “Me siento muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Espero que pronto puedan lograr poner al club donde se lo merece. También o felicito a Mauri (Affonso) y a todos los muchachos. Sigan por ese camino que de seguro les irá muy bien”.