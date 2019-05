“Gallardo y Matzuda no debutaron por sumar en la Bolsa de Minutos, sino por capacidad”

El hincha de Alianza Lima no solo se fue feliz de Matute por la victoria, sino también porque dos de sus ‘Potrillos’ debutaron con pie derecho. Mauricio Matzuda marcó un gol y José Gallardo participó con una asistencia decisiva para que Mauricio Affonso cierre el 3-2.

Con 18 años encima, José Gallardo sumó sus primeros minutos como profesional con camiseta de Alianza Lima. Mientras que Mauricio Matzuda, con 19 años, cumplió su sueño de niño. Y claro, Víctor Reyes se mostró orgulloso por la performance de ambos.

“Los conozco. No debutaron por la Bolsa de Minutos. Los que me conocen, soy de las personas que los aconseja y les dice que no hay que tener 20 años para debutar. Con 26, ya deben jugar en Primera, y debe ser por un tema de capacidad. Hay que llevarlos con calma”, afirmó Víctor Reyes.

En medio de cantas críticas por la Bolsa de Minutos y luego de que Nicolás Córdova se mostrara disconforme con esta regla del campeonato nacional, el técnico de Alianza Lima – conocido por ser un formador - destacó la importancia de los juveniles en el primer equipo.

“Hay mucho por trabajar. Valoro la recuperación del equipo. A partir del resultado, esperemos ganar confianza. La idea es terminar con la portería en cero”, concluyó.

