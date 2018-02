Alianza Lima: Germán Pacheco dejó de pertenecer al Fortaleza de Brasil

Sorprendió a todos con su fichaje, pero no va más. Germán Pacheco no continuará en el Fortaleza de la serie 'B' brasileña tras desligarse oficialmente del club. El ex Alianza Lima ahora busca equipo para jugar en este 2018.

Germán Pacheco llegó con muy buen cartel al cuadro brasileño tras obtener el título nacional con Alianza Lima; sin embargo ahora se despide habiendo disputados solo dos encuentros.

El club anunció que fue el propio jugador quien pidió su salida del equipo y, tras ponerse de acuerdo, se oficializó el desligamiento. El ex Alianza Lima no se habría acostumbrado.

"Germán Pacheco pidió el cierre de su vinculo con Fortaleza y el club oficializa la rescisión de contrato del atleta", anunciaron desde el club.

De esta forma, el atacante argentino se encuentra en busca de un nuevo club. ¿Podría regresar al Perú? Sí, ya que el libro de pases todavía se cierra el próximo 31 de marzo.

