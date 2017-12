Al igual que el volante uruguayo Luis Aguiar, el delantero Germán Pacheco también utilizó Twitter para despedirse de Alianza Lima . El argentino hizo hincapié en que su deseo era seguir en el club para luchar por el bicampeonato.

"Si no me quedé, no fue por decisión mía. Siempre mi intención fue quedarme, pero el fútbol y la vida siguen. Les deseo lo mejor en el 2018, en el campeonato local como en la Copa Libertadores. Hasta pronto, gente. ¡Arriba, Alianza, carajo!", indicó 'Pachegol'.

Germán Pacheco, quien jugará en el Fortaleza de la Serie B de Brasil, manifestó que escogió este momento, pues se siente más tranquilo. Ya definió su futuro. Tuvo palabras de agradecimiento para todos los que le acompañaron durante esta temporada.

"Desde el que habría la puerta hasta la última persona. Agradecer por haberme hecho vivir un año inolvidable junto a ustedes. Y, por lo más importante, haber logrado el objetivo que todos queríamos desde el 4 de enero que era salir campeón", apuntó.

En ese mismo sentido, Pacheco se refirió al Comando Sur, del cual destacó el respeto. "Desde el primer día me apoyaron y respetaron. Siempre estuvieron en las buenas y en las malas y eso jamás de olvida", puntualizó.

