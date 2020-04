En una entrevista con Radio Ovación, Gonzalo Godoy aseguró que le guarda un gran cariño a Alianza Lima, a pesar de ya no formar parte del plantel íntimo. El futbolista dijo que tuvo la intención de obtener la nacionalidad peruana para no tomar un cupo de extranjero, sin embargo, las cosas no se dieron como él esperaba.

“En Alianza me trataron súper bien desde que llegué, tuve la suerte de salir campeón después de once años, hacer goles en el clásico. Estoy muy agradecido con el club y obvio que se extraña. Cuando yo estaba adaptado, pensé que me iba a quedar muchos años", contó el zaguero que actualmente juega en The Strongest de Bolivia.

"Yo estaba por nacionalizarme, pero creo que por el problema de no poder jugar me perjudicó. Son decisiones que se tomaron en el momento y por eso no continué. La gente me escribe hasta ahora y siempre tengo el mejor concepto del club”, continuó.

Por otro lado el futbolista también se refirió a los buenos amigos que hizo en el club de La Victoria y destacó el trabajo de Pablo Bengoechea. “En Alianza hice muchos amigos como Cruzado, Butrón, Beltrán y otros más. Hice muchas amistades. Bengoechea dio todo y en los tres años puso a Alianza como el mejor club del Perú tanto en lo marketing y lo futbolístico”, señaló.

Bengoechea rompió su silencio

Luego de casi un mes de renunciar a la dirección técnica de Alianza Lima, Pablo Bengoechea brindó una entrevista para UCI Noticias donde habló sobre el momento en el que decidió dar un paso al costado.“El último examen era ante Nacional. Desde que inició no estábamos en el camino correcto, no pensábamos ni hablábamos de fútbol todo el día como otras temporada y habían temas que nos desviaban. Era normal que pensar en la primera fecha de la Copa Libertadores nos desviara al inicio, incluso hicimos la consulta con psicólogos”, sostuvo.

“Las horas previas a ese partido no fueran las que pienso que deben que ser, el inicio del partido mucho menos porque es difícil que es difícil que te pueda pasar eso con algo que está pensando desde enero hasta marzo. Los primeros 15 segundos del partido comprobé que no estaba equivocado en lo que tenía en mente. Si se lograba un resultado a favor seguía en frente y si no se lograba confirmaba que lo que tenía que pasar por el bien de la institución era que no siga en frente”, finalizó el estratega.

