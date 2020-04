La vida da vueltas y en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar con un jugador. Eso lo sabe muy bien Gonzalo Godoy quien se identificó por completo con la camiseta de Alianza Lima y por es espera nunca tener que elegir jugar en Universitario de Deportes.

“Ojala que no, ojala que nunca me toque ir a la 'U' pero uno nunca sabe las situaciones de la vida. Uno desea que no porque está muy identificado con Alianza Lima. Ojalá que nunca me toque esa situación”, señaló en una entrevista con la Revista Blanquiazul.

“Yo digo que no pero nunca se sabe. Puede ser que no te llame nadie y te llama la 'U' y ¿qué le doy de comer a mis hijos? si no tengo donde jugar. Eso muchas veces la gente no lo entiende”, añadió.

Pese a eso insistió:" No me vería que la camiseta de Universitario de Deportes... uff que feo. Uno nunca sabe pero yo deseo con todo mi corazón que no".

Estuvo a punto

Gonzalo Godoy, sin embargo, contó que estuvo a punto de fichar por los cremas antes de llegar a Alianza Lima y convertirse en campeón en 2017 con los íntimos y ganarse el cariño y el respeto de la hinchada.

“Fue increíble. Guastavino estaba en la 'U' y me llamaron para ir. Pero en Perú no puedes ir directamente desde Segunda y no se dio. Después llegué a Alianza Lima. Y yo pensé que me iba a quedar, pero no se dio. Alianza es mi casa. Si puedo volver, estaré agradecido. Es un privilegio jugar en Alianza. Si tengo para volver, lo haré con los ojos cerrados”.

