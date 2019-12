Mada conforme con el VAR. Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, mostró su malestar por las decisiones arbitrales que, según su apreciación personal, influenciaron de manera directa en el resultado en contra obtenido ante Binacional.

“Tenían que llamar para que vea las imágenes del codazo que recibió Wilder Cartagena. Estamos confiados con el equipo que tenemos. No hay necesidad de llorar. Quiero ser responsable para no agredir a nadie pero no hemos sentido que hubo equidad”, sostuvo el gerente íntimo tras el partido.

Binacional goleó 4-1 a Alianza Lima en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, por la primera final de la Liga 1. Ambos equipos salieron a la cancha con todo en búsqueda del primer paso rumbo al título nacional.

Sobre el choque de vuelta, Zevallos se mostró optimista, aunque no por ello volvió a evidenciar su incomodidad con el videoarbitraje. “Estamos seguros que vamos a ser hasta lo imposible para lograr el título. Para mí, la cosa más complicada que tuvimos fue el VAR”, agregó.

La revancha entre ambos equipos por la definición del certamen se disputará el domingo 15 de diciembre, desde las 3:30 p.m. en Matute, donde el equipo de Pablo Bengoechea será local tras visitar al ‘Poderoso del Sur’ e intentará revertir la derrota 4-1 que sufrió en Juliaca.

Waldir Sáenz calentó el Alianza Lima vs. Binacional.

MÁS NOTICIAS