Alianza Lima nombró a Mario Salas como entrenador del primer equipo en reemplazo de Pablo Bengoechea. Sin embargo, el arribo del chileno a nuestro país está en suspenso debido al cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus.

A pesar de las complicaciones, los ‘íntimos’ tienen una alternativa para que el cuadro profesional siga en actividad en caso la Liga 1 se reactive. El gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, brindó más detalles en el programa La Hora Blanquiazul.

“Todo el comando técnico está ansioso por venir, pero el panorama no está claro. Atrevernos a decir que esto se arreglará en 15 o 45 días sería irresponsable. Ojalá sea pronto porque si inicia el campeonato y él (Mario Salas) no está, no sé qué pasará”, indicó.

Enseguida, el directivo de Alianza Lima informó que Daniel Ahmed se encargaría del equipo. “Sé que puede dirigir. Dios quiera que todo este tema mejore en todo sentido. Ojalá que podamos tener tranquilidad, que se abran las fronteras y podamos pensar en el reinicio del campeonato”, añadió Zevallos.

De otro lado, el represente del elenco Blanquiazul también se refirió al trabajo del ‘Comandante’. “El estilo no está escrito en un papel, es porque nos remontamos 30 años atrás. El paladar del hincha aliancista es exigente y hemos pensando en Salas porque a pesar de no conocer el fútbol peruano tuvo un muy buen año en Cristal”, explicó.

“Creo que la decisión por Mario es acertada y más allá de que en Colo Colo no le fue bien, me parece que la manera en la que busca llegar al triunfo es una forma que al hincha aliancista le va a gustar. No voy a comparar porque no me parece correcto hacerlo”, concluyó Zevallos.