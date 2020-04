El inicio de temporada no fue la mejor para Alianza Lima, ya que, además de los problemas extradeportivos que surgieron en el grupo, el trabajo no se vio reflejado en la cancha. Por tal motivo, Pablo Bengoechea decidió dar un paso al costado y los íntimos cerraron un trato con Mario Salas para que tome las riendas del primer equipo.

En una entrevista con RedGol de Chile, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos aseguró que en La Victoria se encuentran ilusionados con lo que el estratega chileno pueda lograr, teniendo en cuenta el gran trabajo que hizo en Sporting Cristal durante el 2018.

“Tengo las mejores referencias de Mario Salas, de su trabajo y profesionalismo y no dudo que ha sido una muy buena decisión. Cuando Víctor Hugo Marulanda, nuestro director deportivo, expuso frente al Fondo Blanquiazul, luego de hablar con Mario y el preparador físico Alegría, la aprobación fue unánime para que llegue a Alianza. Con sinceridad estamos contentos, entusiasmados y con mucha ilusión de lo que puede hacer Salas en Alianza Lima”, sostuvo el directivo.

“Siempre me ha costado pensar en técnicos que no conozcan el medio y acá no es sencillo, ya que jugar en un torneo contra ocho equipos de altura no es una cosa fácil y Mario demostró en Cristal mucha capacidad y una metodología de trabajo que le dio los resultados”, continuó.

El medio chileno no evitó consultarle sobre los resultados del técnico en Colo Colo. “Estas cosas del fútbol se dan así y no nos preocupa que ahora último no haya tenido los mejores resultados en Colo Colo. El fútbol es así, lo importante es su metodología, trabajo y capacidad y todo eso nunca lo pusimos en duda", señaló al respecto.

VIDEO RECOMENDADO

El divertido Tik Tok que grabó Juan ‘Chiquito’ Flores.

El divertido Tik Tok que grabó Juan 'Chiquitio' Flores. (Video: Twitter)