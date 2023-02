La jornada 4 del Torneo Apertura 2023 se disputó el pasado fin de semana, con grandes encuentros en todo el país. Si bien esta vez no hubo walkovers, puesto que todos los equipos se presentaron en esta fecha, existieron algunos duelos que no fueron televisados, como son los casos de Cienciano vs. Cusco FC, Binacional vs. Atlético Grau, Alianza Lima vs. Sport Boys y Melgar vs. Municipal. Ante ello, Héctor Ordóñez, delegado del cuadro íntimo, salió al frente y utilizó sus redes sociales para criticar a los clubes que exigen mayores ingresos por derechos de transmisión en la Liga 1 y cuentan con poca asistencia de público en sus recintos.

“La incongruencia de los clubes que exigen más ingresos por TV. Alianza Lima vs Boys (lleno total). Manucci vs SC (no llegó ni a la mitad). En Sullana, pésima asistencia, algo mejor en Tarma, igual bajo. Todos los clubes antes de exigir, trabajen y generen mayor convocatoria”, mencionó Ordóñez en una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys no pudo ser televisado. Según informó el cuadro íntimo, a través de un comunicado, el partido no pudo ser transmitido debido a la medida cautelar que interpuso la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre seis clubes del torneo peruano.

Panorama distinto es el que tuvieron los otros encuentros del campeonato nacional que, pese a ser transmitidos por Liga 1 Max, canal oficial de 1190 Sports, no contó con gran asistencia de público, salvo el duelo que protagonizaron Universitario de Deportes y Unión Comercio en Estadio Municipal Carlos Vidaurre, de la ciudad de Tarapoto.

La publicación de Héctor Ordóñez en sus redes sociales.

Alianza Lima ya se enfoca en clásico ante Universitario

Alianza Lima se impuso a Sport Boys por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 4 de la Liga 1. El equipo blanquiazul comenzó su camino con un triunfo y esta vez lo hizo con todo su público, en La Victoria. Guillermo Salas, director técnico, habló sobre este resultado y también se refirió al reto de la próximo jornada: se medirán frente a Universitario de Deportes.

“El primer partido siempre es difícil, el funcionamiento va a ir mejorando. Toma tiempo que se vayan conociendo. Enfrentamos a un rival difícil, que no te deja jugar. Siempre los partidos con Boys son así, no te dan espacios. El partido fue muy friccionado. El equipo agarró confianza y llegó el gol de la tranquilidad”, dijo.

“Desde hoy día (ayer) empezamos a pensar en el clásico rival, que es Universitario”, agregó el popular ‘Chicho’ en conferencia de prensa sobre lo que será la primera edición del Clásico del fútbol peruano en la fecha 5 de la Liga 1.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR