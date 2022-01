Alianza Lima continúa trabajando para llegar a punto al inicio de la Liga 1. Si bien hay detalles que todavía se están viendo respecto a amistosos y la Noche Blanquiazul, es un hecho que los jugadores están a gusto y siguen entrenando para dar lo mejor de sí. Uno de ellos es Hernán Barcos.

El delantero argentino se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo, siendo el goleador de la temporada 2021 y el único que marcó el gol que le dio el título nacional a los íntimos. Aquella anotación no solo está grabada en la memoria de los hinchas, también del propio jugador, quien lo incluyó en su podio personal.

“El gol contra Sporting Cristal fue hermoso. Lo pongo junto con el campeonato en la Recopa, con LDU de Quito donde hice dos goles contra Estudiantes. Esos dos son los más importantes de mi carrera”, sostuvo el atacante en diálogo con GOLPERU. Sin embargo, no fue de lo único que habló.

Respecto a cómo se viene dando la pretemporada, el ‘Pirata’ señaló que “empezamos muy bien el año, trabajando, entrenando, poniéndonos a punto. Es un año importante para Alianza Lima. Se vienen grandes desafíos este año, algunos inesperados, pero con fe y esperando hacer un gran año así como lo fue el 2021″.

Hernán Barcos llegó a La Victoria a inicios del año pasado, cuando la permanencia en la Primera División aún no estaba clara. Pese a ese panorama incierto, el delantero manifestó que fue su esposa la que lo convenció de asumir el reto de llegar al torneo peruano y el resultado fue mejor de lo que él esperó.

“Cuando agarré el desafío de Alianza, yo sabía a qué me enfrentaba. Mi esposa me dijo ‘Hernán agarrá que vamos a hacer historia’ y pensé, si mi mujer me lo dice, entonces vamos. Aceptamos la oportunidad con el corazón, con profesionalismo, y gracias a Dios todo dio frutos y hoy aún lo festejamos”, contó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.