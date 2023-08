Más allá de sus 39 años, Hernán Barcos -fecha a fecha- deja en claro su vigencia en Alianza Lima; por ejemplo, ya lleva 10 goles en la presente edición de la Liga 1 Betsson y en la última jornada fue clave con una asistencia, en el duelo contra Alianza Atlético de Sullana (Aldair Rodríguez concretó a través de un cabezazo). Con esas cifras -y el antecedente del bicampeonato-, más de un hincha en tienda blanquiazul se preocupó por el futuro del ‘Pirata’: el ’9′, entonces, se refirió a su renovación y también del futuro de Christian Cueva, quien culmina su vínculo con los de Matute a fin de mes.

“Estoy haciendo el tramite para nacionalizarme, espero que los documentos puedan salir este año. Aún no hablo para la renovación porque falta que termine mi contrato”, sostuvo el delantero del actual bicampeón del fútbol peruano, en diálogo con RPP.

Hernán Barcos también se tomó un tiempo para hablar sobre la continuidad de Christian Cueva en Alianza Lima, ya que su contrato finaliza en menos de una semana, lo que pone en suspenso si es que seguirá siendo parte del plantel para la recta final de la competencia o no.

“No nos han comunicado nada sobre eso. Christian (Cueva), seguramente, está buscando su renovación. Ojalá que se pueda quedar. La presencia de él es importante para nosotros. Estamos esperando que se pueda quedar y cumplir su sueño de salir campeón”, indicó.

Hernán Barcos también habló sobre la denuncia que recibió Ángelo Campos, tras ser acusado de agredir físicamente a la madre de su hijo. Ojo, el Ministerio Público, mediante su cuenta oficial de Twitter, comunicó que la Quinta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer requirió iniciar un proceso inmediato contra el portero de Alianza Lima ( ver nota aquí ).

“No hemos podido hablar (con Ángelo Campos). No sé nada de la situación, pero entiendo que la justicia lo resolverá. Además, no soy quién para juzgarlo porque no sé qué pasó”, concluyó el delantero argentino del combinado blanquiazul.





