Luego de registrar tres triunfos consecutivos, Alianza Lima tropezó en su último partido contra César Vallejo: los íntimos perdieron 3-2 en el estadio Mansiche. Es cierto que el resultado los complica en su objetivo de ir por el título del Torneo Clausura. Sin embargo, restan cinco partidos y los dirigidos por Guillermo Salas aún están en la pelea del certamen.

Así lo ve Hernán Barcos, que utilizó sus redes sociales para dejar en claro que, si bien el duelo por la jornada 14 no fue el mejor, ello no debe ser motivo para dejar de seguir buscando un resultado positivo. “Anoche dejamos pasar una linda oportunidad para estar más arriba, pero no hay que bajar los brazos hasta el final. Todos juntos #arribaalianza”, publicó.

En el post que compartió en su cuenta de Instagram, el ‘Pirata’ -que ya registra 14 tantos en el torneo local- también adjuntó algunas imágenes del partido que se disputó en Trujillo. Por supuesto, el mensaje del ‘9′ generó diversas reacciones entre los hinchas, que esperan que para el siguiente partido el plantel pueda recuperar la senda del triunfo.

Palabra del DT

Guillermo Salas, DT de los blanquiazules, manifestó en conferencia de prensa que, pese a la derrota, “quedan cinco fechas por jugar. Alianza nunca baja los brazos hasta el final, nunca ha sido fácil un torneo para Alianza. Sabemos lo que tenemos, lo que nos espera de aquí en adelante”.

Pese al resultado, el estratega nacional respaldó el trabajo de sus dirigidos y sostuvo que “todos los jugadores en Alianza son importantes, no culpo a los defensas por los goles, es responsabilidad de todo el equipo, principalmente mía”.

El siguiente partido de Alianza Lima se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, frente a Deportivo Municipal desde las 8:00 p.m., el próximo lunes 10 de octubre. La organización de la Liga 1 ha previsto que el Torneo Clausura culmine a finales de octubre, para disputar los Play-Off en noviembre.





