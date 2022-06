La actualidad de Alianza Lima en el Apertura es para aplaudir: tras el triunfo frente a Cienciano alcanzaron ocho victorias al hilo y, de paso, se pusieron a cinco puntos de Melgar, el líder del certamen. Sin embargo, la tensión continúa alrededor de La Victoria: la dura caída contra River Plate en Buenos Aires (8-1) es un tema que golpeó a la interna y, claro, al hincha. Hernán Barcos, una voz autorizada en el club, se refirió a lo que se vive en el club en estos últimos días.

“Se toma la molestia del hincha con mucho respeto, entendiendo la situación que estábamos pasando. Y hay que responderle como ellos quieren, con una victoria y con entrega. Ganar el partido como sea, eso hicimos el lunes (frente a Cienciano)”, mencionó el ‘Pirata’ en Fútbol como Cancha.

Sí, el triunfo de Alianza Lima sobre el cuadro Imperial los deja con chances intactas con relación al Apertura (tienen un duelo pendiente con Sport Huancayo, rival directo). Pese a ello, Hernán Barcos tiene claro que la manera cómo se despidieron de la Copa Libertadores no se va a borrar de la noche a la mañana.

“Yo no sé si al ganar la Fase 1 se borraría lo de River Plate. Seguro haría que la gente vuelva a confiar en nosotros, borrarlo va a ser muy difícil. El partido contra Cienciano no va a borrar lo que pasó en Buenos Aires. Ese partido contra River Plate fue para el olvido, no fuimos nosotros. Es difícil explicar qué pasó. Hay que dejarlo atrás”, expresó.

El delantero blanquiazul, a su vez, indicó que “el club tenía su planificación para Copa Libertadores y salió mal. Habrá que repensar para el próximo torneo internacional de Alianza Lima y ver qué salió mal”. Ojo, también habló sobre la molestia de los hinchas que asistió al encuentro del último lunes, en el estadio Alejandro Villanueva.

“Sabíamos que el partido contra Cienciano podía ser uno de los más difíciles del año. Nunca habíamos tenido a la gente tan enojada como estaban, no hicimos el mejor partido pero con ganas y entrega lo pudimos ganar”, dijo. Hernán Barcos añadió que “lo que la gente quiere y necesita con Alianza Lima es a nivel internacional. Hacer un mejor papel que en los últimos años”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR