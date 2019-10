¿Por qué el hincha debe estar contento con la renovación de Alianza Lima con Banco Pichincha?

“Como todo en la vida, hay gente que le gustan las cosas y hay otras que no. Pero, en este caso, es una minoría a la que no le gusta. Porque hemos recibido mucho apoyo y felicitaciones. Hay que pasar la página. Por un tema desafortunado, no se puede acabar la relación tan importante”.

Así de claro fue Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima , cuando fue consultado sobre la renovación de contrato que hizo efectivo el club blanquiazul con Banco Pichincha, luego de las críticas que se desataron por un sector de hinchas.

Sin duda alguna, un sector de fanáticos aún mira con resentimiento el polémico spot que realizó Banco Pichincha hace unas semanas. Sin embargo, en Alianza Lima consideran que todo está superado y miran con optimismo el futuro.

¿Por qué el hincha debe estar contento con la renovación?

“Alianza es el gran beneficiado. Existe una suma importante, que muy pocas empresas han apostado por algún club del fútbol peruano”, aseveró Benjamín Romero.

“Además, el hincha debe estar contento porque siempre se pidió sponsor principal. Se trataba de algo urgente. Entonces, encontramos en Pichincha a una entidad más acorde [a la filosofía] de Alianza. Es una empresa prestigiosa a nivel de América, con las mejores intenciones de ayudar. Está invirtiendo más”; concluyó.

