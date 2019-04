Hinchas de Alianza Lima ingresaron a los entrenamientos para conversar con los jugadores [VIDEO]

Alianza Lima no pasa por un buen momento y los hinchas no dudaron en ingresar a los entrenamientos para conversar con los dirigidos por Miguel Ángel Russo , que no conoce la victoria hace ocho partidos y, además, perdió el clásico ante Universitario de Deportes en Matute.

Esta mañana, un grupo de hinchas fueron hasta las instalaciones de Esther Grande de Bentín, para conversar con los futbolistas de Alianza Lima. Y claro, los líderes naturales del equipo blanquiazul dieron la cara.

Los hinchas de Alianza Lima hicieron extensivo su apoyo al equipo de Miguel Ángel Russo, tras perder el clásico ante Universitario en Matute. Ahora, los fanáticos esperan volver al triunfo para salir de esta crisis.

Es preciso señalar que Alianza Lima no gana hace ocho partidos (entre la Liga 1 y la Copa Libertadores). Los íntimos se ubican en el puesto 10 en la tabla del certamen peruano. Además, está al borde de la eliminación del torneo internacional.

Alianza Lima chocará contra Pírata FC, este sábado, en Olmos. Los dirigidos de Pablo Zegarra solo han perdido en una ocasión, como locales. ¿Miguel Ángel Russo logrará cambiar la historia?

Óscar Pinto la rompió en el Sudamericano Sub 17. (Foto: FPF / Video: Depor)

► ¡El clásico fue crema! Así quedó la Tabla de posiciones tras la victoria de Universitario de Deportes | LIGA 1

► Sporting Cristal: El plan para repotenciar a sus joyas del Sub-17

► Puso en suspenso su continuidad: Egidio Arévalo Rios amenazó con irse de Municipal tras derrota en Copa Sudamericana

► Claudio Pizarro: Bayern Múnich anuncia el regreso del 'Bombardero de los Andes'

► El único hincha de Deportivo Municipal que habría alentado a su equipo en choque por la Copa Sudamericana