Conforme pasan los días, los hinchas de Alianza Lima pueden evidenciar el compromiso de Alexi Gómez para con la institución. El volante entrena duro, se ha ganado la confianza de Pablo Bengoechea y es considerado titular. Además, intenta ganarse el cariño de los fanáticos, que aún no juzgan por su pasado por Universitario de Deportes.

Alexi Gómez vio el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal desde la tribuna. Fue así como los hinchas se animaron a cantarle y el futbolista respondió con el carisma que lo caracteriza. De hecho, se vio un buen ambiente en el recinto deportivo.

Es preciso destacar que Alexi Gómez no estuvo en el Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, debido a que cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Ojo, la ‘Hiena’ es considerado pieza fundamental en el equipo de Pablo Bengoechea, por lo que no se descarta su presencia ante Nacional en la Copa Libertadores.

Por otro lado, Alexi Gómez analizó lo que será el clásico que protagonizará Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Monumental. La ‘Hiena’ se mostró con ganas de regresar a la que fue su casa, para sacar un buen resultado y, así, darle una alegría a los hinchas.

