Este martes, desde las 3 de la tarde, Alianza Lima jugará por la penúltima jornada del Torneo Clausura en un duelo crucial para los dirigidos por Guillermo Salas, quien están peleando por el primer lugar del certamen local con Sporting Cristal y Melgar.

Los blanquiazules saben que dependen de ellos mismos para meterse en los Play Offs del certamen, por lo que no tienen margen de error ante una escuadra ayacuchana que acaba de salvarse del descenso directo, luego de que Carlos Stein y San Martín escribieran sus nombres en la próxima edición de la Liga 2.

Alianza Lima contará con todo su plantel a disposición del primer equipo, lo que le permitirá intentar practicar su mejor fútbol ante un Ayacucho FC que suele mostrar una versión mucho más agresiva cuando juega en el estadio Ciudad de Cumaná.

En tienda íntima no quieren dejar ni un solo detalle suelto, por lo que planificaron su llegada a la ciudad del interior del país para que el equipo se aclimate de buena manera y llegue en óptimas condiciones ante los dirigidos por el profesor Édgar Ospina.

Lista la fecha final del Clausura

Alianza Lima vs. ADT, Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci y Melgar vs. Alianza Atlético se jugará el domingo 30 en simultáneo a las 3 p. m. en el Alejandro Villanueva, Estadio Alberto Gallardo y Monumental de la UNSA, respectivamente. Estos encuentros se jugarán para saber al equipo que alzará el Clausura y si habrá final directa o una semifinal.

En el mismo horario y día, se disputarán el USMP vs. Cienciano y Carlos Stein vs. Binacional. El elenco carlista y el cuadro santo están descendidos, pero el equipo cusqueño y el club de Juliaca luchan por un cupo a la Sudamericana. Aunque, los escenarios de estos compromisos todavía no han sido confirmados.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.