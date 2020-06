La Copa Libertadores aún no tiene fecha definitiva para su retorno, debido a la pandemia del COVID-19, por lo que los organizadores idearon una manera de mantener la ‘llama’ encendida entre la afición y el torneo continental. Es así que se ideó la estrategia de #LibertadoresenCasa, donde Alianza Lima ya logró el pase a octavos.

Así es, el hoy equipo al mando de Mario Salas ya clasificó a la siguiente ronda en el simulador de la Copa Libertadores, tras conseguir los puntos necesarios para ingresar a los octavos de final.

“¡Directo a octavos de final! Racing y Alianza Lima siguen su camino en la #LibertadoresEnCasa simulaciones”, publicó su cuenta oficial Conmebol Libertadores en Twitter. Así como los íntimos, otros 14 equipos más deberán esperar el siguiente sorteo para ver cuál será su próximo rival en este torneo.

De momento, los equipos clasificados son River Plate, Sao Paulo, DIM, Boca Juniors, Peñarol, Colo Colo, Internacional, Grêmio , Alianza Lima y Racing.

Los encuentros que restan para completar el grupo de 16 son los duelos entre Palmeiras vs. Tigre, Bolívar vs. Guaraní, Santos vs. Defensa y Justicia, Olimpia vs. Delfín, Flamengo vs. Junior e Independiente del Valle vs. Barcelona. Todos estos partidos podrás verlos a través de Facebook Watch en la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores.

Alianza Lima no llegó a debutar este año en la Copa Libertadores, luego de que Conmebol, tras dictamen de la FIFA, diera a conocer la suspensión de las competiciones internacionales, por la llegada del coronavirus al continente. Los íntimos junto a Binacional, son los únicos equipos peruanos que clasificaron a la fase de grupos.

Hinchas de Alianza Lima desinfectaron Matute. (Fuente: Facebook)