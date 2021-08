Alianza Lima no sabe de derrotas en lo que va de la Fase 2. El equipo íntimo superó (2-0) a San Martín por la quinta fecha del torneo en el estadio Alberto Gallardo y la figura de partido fue Jairo Concha, quien cada vez luce más desenvuelto bajo el sistema de Carlos Bustos.

El mediocentro ofensivo, de 22 años, movió los hilos de elenco victoriano y tuvo la oportunidad de anotar el segundo tanto a poco del final de partido. Luego de un centro de Oslimg Mora, Concha recibió el balón, la paró de pecho y entre los dos centrales pudo sacar el remate.

De este modo, acabado el encuentro, Concha fue elegido la figura del partido y habló sobre el presente de Alianza, que lleva dos victorias seguidas y se mantiene - a la falta del partido de Melgar - en el liderazgo en esta segunda parte del campeonato.

“Gracias a Dios, el equipo trabajó como se debe. Hicimos lo que teníamos que hacer y nos llevamos los tres puntos. Lamentablemente, dos fechas atrás no se nos daban los resultados, y creo que es importante sumar de a tres para meternos en la pelea de la fase 2 y del acumulado”, dijo Concha en GOLPERU.

“Al comienzo el partido fue más hablado, tratábamos de presionar al árbitro las dos partes. Pero cuando nos pusimos a jugar, creo que esa era nuestra carta, cuando pusimos la pelota al piso y jugábamos por las bandas, ahí les hicimos daño”, agregó el Universidad San Martín.

Concha también se refirió al momento que vive en Alianza y se mostró agradecido por las oportunidades que recibe por parte del técnico Bustos. “El profesor me está dando la confianza y trato de retribuirla a él y a mis compañeros toda la confianza que me dan, trato de estar en ambas áreas, de defender y atacar. Sé que es importante marcar goles y esperemos que se me den más”, finalizó.





