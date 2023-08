Alianza Lima tuvo un partido complicado frente a Cusco FC y estaba a segundos de volver a Lima con una derrota, la cual hubiera sepultado sus aspiraciones de seguir peleando por el Torneo Clausura 2023. Sin embargo, Jairo Concha apareció en los minutos de descuentos y puso el 1-1 definitivo para hacer vibrar a los hinchas ‘blanquiazules’ que acudieron en multitud al estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El plan de Mauricio Larriera no cambió a pesar del 1-0 parcial anotado por Felipe Rodríguez e instó a sus jugadores a que sigan tirando hacía adelante en busca del empate. Concha entendió eso a la perfección y no dudó ni un segundo en sacar un fortísimo remate desde fuera del área para sorprender a Daniel Ferreyra, que durante todo el compromiso había ahuyentado el peligro de su arco con grandes intervenciones.

“Lo buscamos todo el partido. Si bien es cierto que lo que buscamos acá es llevarnos los tres puntos, uno tampoco está mal. Nos estamos alejando de los puestos de arriba, así que tenemos que sumar de a tres para seguir. No me quedaba una clara. Vi un poco de espacio y la metí ahí. Felizmente pudo entrar”, sostuvo en diálogo con Liga 1 MAX.

El mediocampista de 24 años no se quedó solo en el punto que rescataron de territorio cusqueño y ahora espera que en los próximos partidos puedan sumar victorias, lo cual será clave para que sigan en la pelea por el Clausura. “Tenemos que sumar de tres en casa para que este punto sirva, pero no nos vamos contentos porque vinimos por los tres puntos”, aseveró.

En referencia a Mauricio Larriera, con quien recién sumaron su primera semana de trabajo, el exjugador de la Universidad San Martín recalcó que van a trabajar para acoplarse rápidamente a su idea de juego. “Recién nos estamos acomodando a la idea de juego que quiere, con el pasar de los días y de las semanas vamos a agarrarle la mano”, añadió.

Finalmente, ya en conferencia de prensa, Jairo Concha remarcó que no merecían irse con una derrota por lo que habían hecho en todo el partido. “Enfrentamos a un rival que conoce su cancha, conoce la altura. Sinceramente, en el transcurso de los noventa minutos no fuimos menos. Es justo el empate porque no merecíamos irnos con un derrota. Gracias a Dios pude convertir para que sumemos un punto”, puntualizó.

Jairo Concha lleva 2 goles con Alianza Lima en el 2023. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate por 1-1 frente a Cusco FC, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el miércoles 16 de agosto desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ se mantienen invictos jugando de locales y deberán revalidarlo ante el ‘Rojo Matador’ para seguir en la pelea por el título nacional, pues Universitario, Sporting Cristal y Melgar también están en el pelotón de candidatos. La última vez que enfrentaron al cuadro huancaíno por el Apertura, cayeron por 2-1 con goles de Rodrigo Colombo y Ronal Huaccha. Gabriel Costa puso el empate parcial.





