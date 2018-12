Janio Pósito, autor de goles claves de Alianza: "Espero que me llamen para renovar"

El delantero Janio Pósito , autor de 9 goles con Alianza Lima en el 2018, 2 de ellos en la semifinal ante Melgar, manifestó que ningún dirigente se le acercó para ofrecerle una propuesta de renovación. Pese a ello, no pierde las esperanzas.

"De hecho, estoy esperando la llamada, pero bueno, ya son los últimos días del año. Gracias a Dios tengo ofertas de otros equipos", indicó el atacante, quien se siente tranquilo con su aporte a los íntimos en esta temporada.

Janio Pósito afirmó que evaluará con más seriedad el interés de los otros clubes. Si alguna propuesta lo convence, no dudará en estampar su firma. Eso sí, su sueño es seguir en Alianza Lima.

"Como profesional, siempre me di íntegro en cada club que jugué. No descarto nada. Si no renuevo, me iré con la frente en alto. Cada etapa que pasa me fortalezco más", apuntó el delantero de 29 años.

Janio Pósito fue una apuesta del exentrenador de Alianza Lima Pablo Bengoechea. Su doblete de goles ante Melgar, que alargaron la semifinal a penales, fueron los más festejados por los hinchas íntimos.