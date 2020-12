Aún no se conoce al campeón de la Liga 1 2020, sin embargo, los clubes del campeonato nacional ya empezaron a pensar en la siguiente temporada y arrancaron con la época de jales y renovaciones para poder reforzar sus planteles con los mejores talentos nacionales e internacionales.

A pesar del complicado año que le tocó vivir a Jean Deza en Alianza Lima, el futbolista confirmó, a través de sus redes sociales que ha recibido algunas ofertas, sin embargo, contó que aún no tiene nada cerrado de cara al próximo año.

“Hay propuestas, pero aún nada concreto”, respondió el futbolista a través de sus historias de Instagram a uno de sus seguidores que le hizo la consulta sobre su futuro futbolístico.

Jean Deza respondió en redes sobre su futuro futbolístico. (Foto: Captura)

Franco Navarro sobre Jean Deza: “Tiene condiciones, pero no me atrevo a decir que yo lo pueda encaminar”

Las condiciones de Jean Deza no están en discusión. Sin embargo, sus constantes indisciplinas fuera del gramado hicieron que no tenga regularidad. Y eso se notó con mayor fuerza durante este 2020, cuando vistió la camiseta de Alianza Lima. Desaprovechó la oportunidad y fue separado de la institución blanquiazul (la temporada la culminó con Binacional).

Franco Navarro, por su parte, es un técnico que ha dejado en evidencia su gusto por el juego de Jean Deza. Lo tuvo el 2019 en UTC de Cajamarca y a mediados de año, cuando el futbolista se desligó de Alianza Lima, lo pidió expresamente.

En la última semana, el estratega fue anunciado como el nuevo técnico de Deportivo Municipal para la siguiente temporada y, en una entrevista con Radio Ovación, fue consultado sobre la posibilidad de reforzar su equipo con la llegada de Jean Deza.

“Es verdad que él es importante y que tiene todas las condiciones del mundo, pero que yo lo pueda encaminar, no me atrevo a decir eso. No sé cuál es su situación, no he tocado el tema de refuerzos. Empezaremos a diagramar el equipo para el próximo año. Más allá de las bromas, que más condiciones tiene, pero depende de él”, sostuvo al respecto.

