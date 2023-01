Alianza Lima tiene grandes retos para esta temporada: lograr el tricampeonato y hacer un buen papel en la Copa Libertadores (está en fase de grupos). Por ello, se reforzó de gran manera y uno de los jugadores que tuvo una gran ovación en la ‘Tarde Blanquiazul’ fue Carlos Zambrano. Desde aquel día, el ‘León’ recibió más de un mensaje de aliento de sus compañeros de profesión y uno especial fue el de Jefferson Farfán.

Durante la rueda de preguntas se le consultó al ‘León’ por la relación cercana que tiene con los jugadores de la Selección Peruana, lo que trajo a colación el deseo que tenía el defensa de jugar junto a Jefferson Farfán en Matute, tal y como lo había hecho antes en Alemania (en Schalke 04, durante las temporadas 2008-09 y 2009-10); sin embargo, esto no se llegó a cumplir, debido al retiro de la ‘Foquita’.

Pese a ello, el zaguero nacional manifestó que mantiene la ilusión de portar la blanquiazul, un hecho que el propio Farfán destacó en la publicación que hizo el ‘Kaiser’ en su cuenta de Instagram. “Ahora te amo el doble”, fue el breve comentario que hizo Jefferson, a lo que agregó, por no poder estar con él en La Victoria. “Papi, era un añito más y era como en Schalke”, escribió.

Carlos Zambrano fue uno de los fichajes más queridos por los hinchas, para esta temporada. Junto a él también se fueron incorporando al plantel de Guillermo Salas el atacante nacional Bryan Reyna, Gabriel Costa (quien regresó después de ocho años al club), el argentino Santiago García, y los colombianos Pablo Sabbag (delantero) y Andrés Andrade (volante).

Más temprano, en conferencia de prensa, el zaguero confesó que, antes de tomar la decisión, “la prioridad fue la familia, creo que ya estuve mucho tiempo fuera del país. Tengo una cierta edad que puedo rendir mucho más y preferiría llegar al Perú en este momento y no con unos años más, ya que el nivel futbolístico puede bajar. Me siento en buenas condiciones y sé que le puedo dar todo a Alianza, que si hubiese esperado dos años más”.

Además, ratificó su compromiso con la institución. “Voy a seguir manteniendo mi nivel, me conozco. He tenido etapas difíciles en mi carrera y, aun así, Ricardo Gareca confió en mí. Me conozco y sé que en cualquier momento puedo rendir”, argumentó, también en relación a la posibilidad de que, de seguir con buen nivel en Alianza, estaría también en lista para un futuro llamado a la Selección Peruana.





