No se dan por vencido. En Alianza Lima tienen la confianza de poder contar con Jefferson Farfán para el choque ante Sporting Cristal por la sexta fecha de la Liga 1. A pesar de la suspensión de dos jornadas que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el área legal esta convencida de que esta no tiene sustento alguno y que el experimentado delantero no tendría porque perderse el juego ante los celestes.

Julio García, asesor legal de los blanquiazules, señaló que la falta que cometió Jefferson Farfán solo amerita una multa económica. Por ello, agotarán los medios para que ‘JF10′ pueda estar presente el próximo domingo.

“Es cierto que hubo infracción de Farfán, pero no es infracción sobre los protocolos de la vuelta del torneo. Jefferson no portaba la mascarilla, está claro, esas normas tienen una sanción económica”, sostuvo en dialogo con RPP.

“Si la falta de Jefferson es indirecta sobre los protocolos de la Liga 1, ¿por qué entonces se le da una sanción deportiva? No tendría ningún sentido apelar si es que se empieza a ejecutar la sanción este domingo. La sanción es nula porque no sustenta su por qué”, acotó.

Por otro lado, el especialista en derecho deportivo también indicó que este castigo no solo perjudica al conjunto de Carlos Bustos, sino también a la Selección Peruana, con miras a sus partidos por Eliminatorias y Copa América.

“Solo tiene cuatro partidos de aquí hasta el partido ante Colombia, de esos cuatro le están quitando dos, que también afecta a un nivel de Selección Peruana. Resulta absurdo que la propia FPF castigue a la Selección Peruana que no ha sido parte de los hechos de infracción. Creo que esto tiene que ver un direccionamiento de la FPF cobrando revancha de algo que pasó hace poco, ojalá me equivoque”, argumentó.





